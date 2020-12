CORONAVIRUS, 344 NUOVI CASI IN ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 344 nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 93 anni - 63 Aq, 88 Ch, 92 Pe, 95 Te, 6 residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento) su 4858 tamponi, 9 deceduti (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl), 15737 guariti (+170), 15309 attualmente positivi (+165), 622 ricoverati in area medica (-9), 63 ricoverati in terapia intensiva (-1), 14624 in isolamento domiciliare.