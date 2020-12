ARRESTATA RAPINATRICE, DEVE SCONTARE DODICI ANNI

I Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo nel pomeriggio di ieri hanno arrestato P.S., 62 anni, del luogo, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila. La donna dovrà infatti scontare in detenzione domiciliare una pena di oltre 12 anni per furto aggravato e rapina.

I militari del Nucleo Radiomobile di Giulianova, invece, hanno denunciato per evasione M.P., 27 anni, di Pineto. L'uomo, infatti, che si trova agli arresti domiciliari, durante un controllo dei militari dell'Arma non è stato trovato in casa ed è stato rintracciato poco dopo nel centro abitato di Pineto.