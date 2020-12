CARDINALI : "BENE QUARESIMALE, LE AREE INTERNE SONO IL NOSTRO PLUS"

" Accolgo con favore il bando illustrato ieri dall'assessore Pietro Quaresimale per la valorizzazione e la tutela del territorio montano abruzzese ( con popolazione inferiore a 10mila residenti ) e rilancio con una serie di iniziative ,da presentare a breve, dalla creazione di un logo ad hoc, che possa identificare e promuovere le montagne teramane, ad un format con rubriche tematiche che spaziano dalla biodiversità del Parco alla natura,all'archeologia ai percorsi e ai sentieri. Proposte inclusive e partecipate da parte dei singoli territori" lo dichiara Simona Cardinali, consigliere regionale ( Lega), che scrive "Le nostre aree interne, preziose tanto quanto quelle costiere, vanno valorizzate e attenzionate attraverso incentivi ,fondi per le attività commerciali e artigianali ma anche con iniziative specifiche rivolte a residenti e non per evitare lo spopolamento, in questa chiave va letto il mio impegno per la riqualificazione del rifugio a Rocca Santa Maria.In questi giorni è balzato alle cronache nazionali e internazionali il borgo di Castelli, famoso in tutto il mondo per le sue preziose ceramiche, proprio come il presepe esposto in Piazza San Pietro a Roma.Abbiamo tutte le carte in regola per poter rilanciare i luoghi e i prodotti del nostro territorio tralasciati nel corso del tempo e avviare una fase di ripresa" conclude la Cardinali.