BOCCIATA LA PROROGA DEL COMMISSARIO DEL GRAN SASSO, BERARDINI: "RISCHIAMO DI AVER PERSO TEMPO E SOLDI"

“Nonostante i proclami per la tutela della nostra acqua, questa mattina la commissione bilancio ha bocciato l’emendamento a mia prima firma per prorogare il mandato del Commissario per la messa in sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso.” dichiara il deputato Fabio Berardini.

“Anche i deputati del Movimento 5 Stelle hanno votato in modo compatto per bocciare la mia proposta.

L’emendamento è stato depositato perché il mandato del Commissario Gisonni, nominato dall’ex Ministro Danilo Toninelli, scade il 31 dicembre 2021 ed è assolutamente necessaria una proroga per dare continuità alla struttura Commissariale. È impossibile, infatti, che tutti i lavori per la messa in sicurezza vengano effettuati entro tale data.” continua il deputato.

“Cosa succederà in caso di mancata proroga? Che chiaramente saranno stati spesi soldi e tempo inutilmente.

Come parlamentare del territorio mi batterò in tutti i prossimi provvedimenti proprio per arrivare a questa proroga.” conclude Berardini