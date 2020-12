SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI UNA CONOSCIUTA TERAMANA DI 36 ANNI

Non esistono parole adatte per spiegare la morte di una ragazza che, a 36 anni, decide di togliersi la vita. Non esistono parole adatte per raccontare il tormento interiore che ha spinto Marta Iannetti, discendente di una notissima famiglia di commercianti teramani (per anni hanno gestito un negozio sul Corso principale), ad affidare il suo destino ad una corda, nella casa di Torricella dove viveva da sola. Gli amici, e sono tanti quelli che le volevano bene, non riescono a dare una spiegazione, si limitano a cercare i n un segno, in un gesto, in una parola, qualche tracia di quel dolore che le ha fatto preferire la morte alla vita. Marta non aveva figli, amava la natura e gli animali.