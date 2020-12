GIULIANOVA / IL FORUM "QUALCOSA SI MUOVE, MA COL SINDACO NON C'E' ANCORA DIALOGO"

progettuale e programmatica all’intera area urbana circostante comprenden- dovi via Nazario Sauro, Piazza del Mare, lato est e lato ovest del lungomare monumentale»; la «pedonalizzazione del lato est del lungomare monumentale»; in parte, il problema della «visuale est in Piazza del mare [che nasconde al pubblico il] godimento la bellezza paesaggistica e naturalistica dell’area por- tuale»; in parte, la «ripiantumazione del verde pubblico in tutta l’area interes- sata».

Bene! Anche se in questi limiti, il Forum cittadino di gennaio 2020 ha dato i suoi frutti: l’Amministrazione comunale ne ha recepito in parte le risul- tanze e, in tali limiti, lo sforzo partecipativo di centinaia di cittadini è stato ascoltato. Anche per questo vale la pena di continuare su questa strada: a Giu- lianova, per la seconda volta, il Forum si è dimostrato uno strumento di parte- cipazione molto valido.

Ora è tutto chiarito? Direi di no!

Il Sindaco, infatti, aggiunge le sue scuse per non aver potuto partecipare all’Assemblea pubblica della Consulta del 4 dicembre scorso. Esse sono accet- tate, ci mancherebbe, ma bisogna anche ammettere che sono tardive. Sarebbe stato sufficiente (per rispetto) comunicare prima (come ha fatto l’Assessore Di Carlo) di avere impegni precedentemente assunti. A questo punto aspettiamo anche le scuse degli assessori assenti le quali, pur se tardive, sarebbero ugual- mente accettate. La loro presenza, infatti, avrebbe potuto portare gli elementi di chiarezza che si richiedevano, ma tant’è! Dobbiamo rammentare però che la Consulta per la Democrazia partecipativa non è un piacere fatto a qualcuno, bensì un’Istituzione del Comune di Giulianova prevista e disciplinata da un re- golamento, e che il suo Presidente è nominato dal Sindaco.

Per altro verso, apprezziamo il lato positivo di alcuni piccoli passi com- piuti verso il chiarimento come detto, ma non è vero, ad esempio, che sulle luminarie si sono ascoltati preventivamente i comitati di Quartiere: si è proget- tato un evento con un solo Comitato e con un’Associazione. Il coinvolgimento del Comitato Lido è arrivato in un momento successivo, peraltro, ad opera dell’Assessore Di Carlo. Fatto tardivo ma sicuramente positivo ed apprezzabile a fronte dell’inopportuna distinzione fra comitati, più volte ostentata dal Sin- daco.

Inoltre, le novità sopra esposte ed apprezzate potevano essere manife- state prima, evitando le inutili polemiche che sono rimbalzate sulla stampa. A tal proposito Sarebbero stato sufficiente non perdere le seguenti opportunità: