CENTRO COMMERCIALE CHIUSO... PER COLPA DI SAN BERARDO, UNA BEFFA PER 75 NEGOZI SU 78

Centro commerciale chiuso. Brutta sorpresa per tutti quelli che questa mattina pensavano di poter fare compere natalizie: al Gran Sasso tutto o quasi chiuso. Aperti solo Supermercato, tabaccaio e parafarmacia. Perché? «Perché è il pre-festivo di San Berardo - spiega Lucio Bezzi, il direttore - e per i pre-festivi valgono le regole della chisura». Se ne riparla lunedì, dunque, per 75 negozi chiusi su 78, con un ulteriore danno economico per le 700 famiglie che vedono il loro reddito dipendere proprio dal lavoro del Centro Gran Sasso.