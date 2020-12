LA STAGIONE DELLA RICCITELLI VA IN STREAMING

Sarà il concerto del Quartetto Adorno, inserito nel cartellone della 41 ͣ Stagione della Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli di Teramo, il primo degli eventi in diretta streaming, sabato 19 dicembre p.v. alle ore 17.30 dall’Auditorium del Conservatorio Braga gentilmente concesso per l’occasione. Il concerto, rigorosamente chiuso al pubblico in ottemperanza a tutti i DPCM che si sono succeduti dal 25 ottobre a oggi, andrà in onda contemporaneamente sulle emittenti televisive locali TV6, SuperJ e Teleponte.

“Il perdurare dell’emergenza sanitaria - commenta la presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni ne’ Tori - non lascia al momento prevedere il ritorno alla normalità in tempi brevi. Per questo anche la Riccitelli, in linea con moltissime altre società dei concerti italiane, ha deciso di percorrere la strada dei concerti in streaming, una formula che non può e non vuole sostituire l’unicità dello spettacolo dal vivo ma che consente, in questo difficile momento, di mantenere un filo allacciato con il pubblico e con la musica. Ringrazio gli artisti per la immediata disponibilità e la direzione del Braga che ci ha messo a disposizione una sala assolutamente adeguata alle circostanze”.

Saranno dunque Edoardo Zosi e Liù Pellicciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Danilo Squitieri al violoncello i protagonisti di questo omaggio alla musica da camera ma, soprattutto, al genio di Ludwig van Beethonen di cui ricorre proprio in questi giorni il 250 anniversario della nascita. E’ interamente dedicato a lui il programma del concerto con l’esecuzione di due tra i più significativi quartetti, il n. 4 in do min. op.18 e il n. 13 in si bem. magg. op.130 nella versione originale e raramente eseguita con Grande Fuga.

La Riccitelli ringrazia tutti coloro che sceglieranno di seguirla anche in questo nuovo percorso, con la speranza di poter tornare al più presto, in totale sicurezza, nelle sale da concerto!