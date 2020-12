IN MANETTE 45ENNE SPACCIATORE

I Carabinieri di Pineto nella serata di ieri hanno arrestato M.A., 45 anni, di Pineto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, infatti, nei giorni scorsi avevano notato molti tossicodipendenti frequentare l'abitazione dell'uomo, peraltro già noto alle Forze dell'Ordine, così nella tarda serata di ieri hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare. In casa i Carabinieri hanno quindi trovato 35 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi. Oltre a ciò è stata sequestrata anche la somma contanti di 1.600 euro, ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio della droga. Il pusher, dopo le formalità di rito in caserma, è stato condotto a casa, agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.