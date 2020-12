LITIGA COL VICINO, GLI SFONDA LA PORTA E LO PICCHIA. ARRESTATO

I Carabinieri di Cellino Attanasio nella serata di ieri hanno arrestato in flagranza di reato A.B. , di anni 39, del posto, per evasione, violazione aggravata del domicilio e lesioni personali. L’arrestato già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio aveva un acceso diverbio con l’inquilino del piano sottostante. La situazione degenerava e l’aggressore usciva arbitrariamente dal suo domicilio per recarsi nell’appartamento occupato dalla vittima e dopo aver sfondato la porta di ingresso gli causava lesioni al volto. I Carabinieri allertati dalla vittima prontamente intervenuti rintracciavano l’aggressore in strada e lo traevano in arresto. L’arrestato su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Caserma di Giulianova in attesa dell’udienza di convalida