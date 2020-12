Come i visori VR potrebbero essere il futuro della fruzione di film e serie tv in 3D

Il cinema come lo conosciamo oggi potrebbe non esistere più in pochi anni, surclassato dalla comodità dei tanti servizi streaming online che permettono di guardare lungometraggi, alcuni dei quali in esclusiva e in anteprima, in alta qualità direttamente dal divano. Se la fruizione di film e serie tv da casa avviene principalmente su tv, smartphone o computer, all’orizzonte spuntano anche i visori VR, che permettono di fare esperienze cinematografiche estremamente coinvolgenti e realistiche.

L’evoluzione della tecnologia 3D

Il cinema VR è sperò solo l’ultimo capitolo dell’evoluzione della tecnologia 3D, che negli anni è riuscita a ricreare immagini e animazioni sempre più realistiche facendo sentire gli spettatori veramente nel centro dell’azione. I primi passi verso la grafica 3D sono stati mossi principalmente nel campo artistico, dove grazie all’uso di luci, ombre e prospettive si sono sviluppate immagini che sembravano emergere dal piano 2D su cui erano dipinte. Con l’arrivo dell’animazione computerizzata, l’attenzione degli artisti si è concentrata sempre di più sul creare personaggi e ambientazioni sempre più tridimensionali.



Abbiamo così assistito a una rivoluzione del campo nei film animati, che ora sono quasi tutti prodotti al computer con il supporto di programmi dedicati alla creazione di animazioni 3D ad hoc, alla nascita di giochi per console e computer sempre più realistici i cui personaggi sembrano veri attori che si muovo all’interno paesaggi sempre più dettagliati e allo sviluppo di grafiche 3D per simulare ambienti reali e rendere quindi sempre più coinvolgenti le esperienze digitali, così come è avvenuto anche nel caso dei nuovi casinò online, che utilizzano questa tecnologia per ricreare le atmosfere delle sale da gioco in un ambiente virtuale dove giocare a poker, blackjack o roulette come in un casinò fisico. Il passo successivo è stata la nascita del cinema 3D, fruibile grazie all’utilizzo dei caratteristici occhiali stereoscopici, che è però presto approdato anche nelle nostre case grazie allo sviluppo di SmartTv munite anche di tecnologia 3D.

I film in 3D con i dispositivi VR

I dispositivi VR sono quindi l’ultimo capitolo della saga della tecnologia 3D che ha portato film ed esperienze tridimensionali dal grande schermo fino alle nostre case. La fruizione con gli occhiali VR è infatti molto solitaria e crea una fruizione personalizzata fruibile in qualsiasi momento e in ogni luogo. Utilizzando anch’essi la visione stereoscopica, anche i dispositivi VR permettono di guardare i tradizionali film 3D grazie alla divisione dell’immagine in due metà sullo schermo. Gli occhiali VR non sono infatti altro che un occhiale munito di schermo che permette una visione molto ravvicinata. Hanno però una caratteristica che li rende unici e in grado di offrire nuove esperienze qualora il film guardato sia stato sviluppato appositamente per la realtà virtuale. Muovendo il capo, infatti, lo spettatore può osservare non solo ciò che ha davanti a sé ma anche ciò che lo circonda all’interno del film o del filmato che sta guardando. I film in realtà virtuale non mostrano infatti solo una singola inquadratura ma le telecamere registrano l’ambiente a 360°.



Chi volesse muovere i primi passi verso questo tipo di fruizione può provare gratuitamente i molti film e video VR disponibili su YouTube, alcuni dei quali permettono di esplorare luoghi e destinazioni lontane girando semplicemente il capo. Sono però stati sviluppati anche dei veri e propri lungometraggi come The Limit del 2018 e questa tecnologia può anche essere utilizzata dai gamer per immergersi in prima persona nei loro videogiochi preferiti. Ma non solo, anche la televisione si sta adattando a questo nuovo stile di fruizione tanto che la Rai stessa ha sviluppato un’app dedicata in cui sono presenti cortometraggi girati appositamente per il VR, interviste e video di eventi.

Chi sogna di essere il personaggio di un film oggi può far avverare il suo desiderio usufruendo dei visori VR per guardare film e video in 3D facendo un’esperienza realistica e immersiva.