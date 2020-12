RICOSTRUZIONE: INAUGURATO CANTIERE ATER A NOTARESCO

Un importante ulteriore passo in avanti verso la ricostruzione del patrimonio Ater danneggiato dal terremoto del 2016 nell’intento di recuperare il tempo perduto a causa di un modello fatto scelte sbagliate che sta ritardando il rientro nelle loro abitazioni di numerose famiglie della provincia di Teramo”.

Così il Presidente della Regione, Marco Marsilio, (ASCOLTA L'INTERVISTA) ha salutato l’inaugurazione del cantiere Ater a Guardia Vomano di Notaresco (loc. Magnanella) che è stato oggi consegnato alla ditta appaltatrice dei lavori che dovranno essere ultimati entro 180 giorni.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato l’assessore Pietro Quaresimale, il sottosegretario alla Presidenza, Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale Toni Di Gianvittorio e il presidente dell’Ater di Teramo, Maria Ceci.

Marsilio: “Stiamo imprimendo una forte accelerazione a decine di progetti di ristrutturazione che stanno arrivando alla fine di un lungo percorso amministrativo e che consentiranno a breve di fare altre gare e altri affidamenti di lavori: questo è il miglio regalo di Natale che possiamo fare a quei cittadini che purtroppo da molto tempo stanno fuori dalle loro abitazioni e che hanno diritto a rientrare al più presto nelle loro case”.

“Nonostante la pandemia, il nostro Ufficio Speciale di Ricostruzione lavora oggi più istruttorie in un mese di quante non ne avesse fatte nell’amministrazione precedente: questo è il segno di un cambiamento profondo che ci eravamo impegnati a fare e che stiamo portando avanti”.