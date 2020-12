CORONAVIRUS / VIGILIA DI NATALE CON 223 POSITIVI E 5 MORTI

Coronavirus, giovedì 24 dicembre. Oggi in Abruzzo 223 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 93 anni - 67 Aq, 71 Ch, 27 Pe, 55 Te, 3 con residenza in accertamento) su 5119 tamponi, 5 deceduti (di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) , 21248 guariti (+543), 11694 attualmente positivi (-325), 491 ricoverati in area medica (-15), 35 ricoverati in terapia intensiva (-4), 11168 in isolamento domiciliare (-306). (f.f.)