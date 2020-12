CORONAVIRUS / NATALE IN ABRUZZO CON 339 CASI E 6 MORTI

Coronavirus, venerdì 25 dicembre. Oggi in Abruzzo 339 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 100 anni - 72 Aq, 153 Ch, 52 Pe, 60 Te, 2 con residenza in accertamento) su 4309 tamponi, 6 deceduti, 21408 guariti (+160), 11867 attualmente positivi (+173), 435 ricoverati in area medica (-56), 34 ricoverati in terapia intensiva (-1), 11398 in isolamento domiciliare (+230). (f.f.)