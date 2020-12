TERREMOTO IN CROAZIA, 6.3, AVVERTITO ANCHE NEL TERAMANO

Forte terremoto in Croazia. Oggi alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3: l'epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. Terrore e blackout nella capitale croata. E per precauzione è stata fermata una centrale nucleare in Slovenia. La scossa è stata avvertita anche in Italia, con centinaia di chiamate ai vigili del fuoco: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all'Abruzzo. Sentita distintamente nel Teramano.