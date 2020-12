CHIUSA PER UN "PASTROCCHIO BUROCRATICO" LA STORICA RIVENDITA DI GIOCHI PIRICI

Chiusa per un “pastrocchio” burocratico la storica rivendita di giochi pirici di via de Gasperi. Il commerciante, che da anni lavora a Teramo e che ha tutte le autorizzazioni del caso, è incappato in un paradosso burocratico. La sua licenza, infatti, non è citata tra quelle autorizzate dal Dpcm della zona rossa e questo, di fatto, gli impedisce l’attività commerciale, tanto che la Polizia Locale è dovuta intervenire per imporre la sospensione delle vendite. Il paradosso è che le stesse merci, sono oggi acquistabili nei supermercati o nelle rivendite bazaar che sono regolatamente aperte e che il Dpcm autorizza.