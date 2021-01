ACERBO: «IL FINANZIAMENTO A NIKO ROMITO E' SOLO CONGELATO, COME LE SUE "BOMBE"...»

Giudico positivo il ritiro dell'emendamento che finanziava con un milione di euro (prima stesura addirittura 2,3 milioni) la scuola privata di Niko Romito". Lo scrive l'ex consigliere regionale e segretario di Prc Maurizio Acerbo. "Nulla contro lo chef ma era assolutamente ingiustificabile l'idea di finanziare con un emendamento ad personam, al di fuori di qualsiasi bando e programmazione, un'iniziativa imprenditoriale privata. E' emerso ancora una volta che la politica abruzzese si muove per spot senza capacità progettuali per il nostro territorio. Dare soldi a uno chef famoso è facile, mentre sostenere le nostre scuole alberghiere e le nostre università pubbliche fa meno notizia.

Comunque la marcia indietro è per ora solo tattica: Purtroppo anche l'opposizione non ha escluso il finanziamento chiedendo semplicemente di estenderlo anche ad altri, mentre la destra si ripromette di avanzare di nuovo la proposta nell'anno che viene.

Insomma il regalo a Romito è solo surgelato, come le bombe prodotte a Treviso e vendute a Pescara.

Intanto però chiudiamo l'anno con una polemica sui social che ha prodotto un risultato positivo", chiude Acerbo.