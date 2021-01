CORONAVIRUS / 23 POSITIVI SU 217 TAMPONI, LA “STRAGE” CONTINUA: 11 MORTI

Coronavirus, sabato 2 gennaio. Oggi in Abruzzo 23 nuovi positivi (di età compresa tra 6 mesi e 91 anni - 19 Aq, 2 Ch, 4 Pe, 0 Te - nei totali provinciali sono compresi 2 casi comunicati nei giorni scorsi con residenza in corso di accertamento e nel frattempo attribuiti alla provincia di appartenenza) su 217 tamponi, 11 deceduti (di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) , 23266 guariti (+134), 11251 attualmente positivi (-122), 443 ricoverati in area medica (+8), 37 ricoverati in terapia intensiva (-1), 10771 in isolamento domiciliare (-129). (f.f.)