ATER / PUBBLICATO IL BANDO PER 5 ALLOGGI A PINETO

Il 29 dicembre 2020 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio/sul sito istituzionale dell’Ater di Teramo - Sezione Amministrazione Trasparente, - e sull’Albo Pretorio del Comune di Pineto l’avviso relativo alla disponibilità di n. 5 alloggi a canone concordato di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo siti nel Comune di Pineto, Via Delle Gardenie n.23.

“Il bando è stato pubblicato proprio per venire incontro alle richieste di diversi cittadini, in considerazione delle caratteristiche di quell’edificio. In particolare, si tratta di un edificio di recente costruzione privo di barriere architettoniche” afferma il Presidente dell’Ater Maria Ceci

Nel predetto avviso sono esplicitati i requisiti di ammissione quali: cittadinanza e residenza, impossidenza, redditi, modalità di calcolo.

In generale, salvo il rinvio ai dettagli indicati nell’Avviso, i richiedenti devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea, o in alternativa in possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo; devono, inoltre, possedere la residenza anagrafica o attività lavorativa, da almeno cinque anni, nel Comune di Pineto.

Relativamente all’impossidenza, salvo i dettagli desumibili dall’avviso, s’intende in generale il non essere titolare in maniera esclusiva di diritti di proprietà o di altri diritti reali su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ed ubicato nel comune di residenza o in quello ove il richiedente svolge la propria attività lavorativa.

In merito al requisito del reddito, il nucleo familiare ne deve essere percettore. Tale reddito, imponibile agli effetti IRPEF e calcolato secondo le modalità specificate nell’avviso, non deve essere inferiore ad € 10.000,00 e superiore ad € 38.734,27.

I requisiti devono essere posseduti alla data della domanda ed al momento dell’eventuale assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto locatizio, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che non deve superare il 30% del valore del limite massimo per l’accesso.

Il canone di locazione previsto nell’avviso per ciascun tipo di appartamento sarà oggetto di revisione con frequenza nel limite del 75% dell’aggiornamento ISTAT.