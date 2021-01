TE.AM, PROTESTANO I RESIDENTI DI VALLE SAN GIOVANNI PER IL MANCATO RITIRO DEL VETRO

Protestano i residenti della frazione di Valle San Giovanni.

Scrivono i residenti: "La contattiamo per una lamentela da parte di tutti noi abitanti di Valle San Giovanni. Per il disservizio da parte di Teramo Ambiente per il mancato ritiro del vetro previsto come da calendario, per il 31 dicembre, creando un grandissimo disagio per tutte le abitazioni che hanno tirato fuori il vetro. Bidoni stracolmi lasciati in strada".

Chissà che sarà accaduto l'ultimo giorno dell'anno per dimenticare di ritirare il vetro in questa frazione. Noi di certastampa.it lo vorremo sapere e per questo, attendiamo una risposta. Buon Anno anche alla Teramo Ambiente.