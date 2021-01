MUORE ALL'IMPROVVISO UN'AVVOCATA TERAMANA DI 45 ANNI

E' morta all'improvviso la quarantacinquenne avvocata teramana Loredana Briganti. Sembra che ad ucciderla sia stata una forma violentissima di leucemia, scoperta pochissimi giorni fa. "Spero di non morire, aveva scritto sulla sua pagina facebook, il mio 2020 si chiude malissimo". Molto conosciuta in città, Loredana Briganti amava anche molto dialogare sui social, facendone uno strumento di riaffermazione del senso civico di tante battaglie, o magari solo un passatempo. Solo ieri mattina, nonostante la lotta che stava condiucendo contro la malattia, aveva condiviso una foto, che voleva augurarei che con la fine del 2020, per tutti potesse cominciare un periodo migliore. Sotto quella foto si allunga adesso l'elendo dei commenti di quanti le stanno lasciando l'ultimo saluto