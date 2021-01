QUARESIMALE / “FACCIAMO SCORRERE LA GRADUATORIANDI AGORA’”

E’ stato disposto lo scorrimento della graduatoria del bando “Agorà Abruzzo-Spazio Incluso” (PO FSE-2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale-Obiettivo 9) per un importo complessivo di 1 milione 710mila euro. I beneficiari ammessi al finanziamento sono l’Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 12 “Sangro-Aventino-Ecad Unione montana dei Comuni del Sangro” (570mila euro), l’Ads n. 23 “Fino-Cerrano-Comune di Silvi (570mila euro) e l’Ads n. 1 “L’Aquila-Comune dell’Aquila” (570mila euro). L’intervento ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati che presentano problematicità complesse per i quali viene promossa l’inclusione attiva. “Con questa iniziativa – osserva l’assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale – ampliamo la platea dei beneficiari che potrà promuovere e attivare centri di aggregazione sociale per finalità educative e lavorative. Agorà prevede inoltre una seconda fase – conclude l’Assessore – dove saranno riservate risorse Fse per i medesimi soggetti che andranno a costituire ed avviare nuove imprese sociali”.