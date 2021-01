RISSA IN PIAZZA SANT’ANNA TRA GRUPPI DI RAGAZZI

Rissa in piazza Sant’Anna. Scoppiata per futili motivi, tra gruppi di ragazzi che, all’improvviso, nell’euforia della “libera uscita” della ritrovata zona arancione, hanno cominciato a darsele di santa ragione, fino a quando sono arrivate, in un intervento congiunto, le volanti di Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Carabinieri, ma i ragazzi, molti dei quali minorenni, sono fuggiti.