TONY DI GIANVITTORIO: “A NOTARESCO LA MINORANZA STRAPARLA”

Trovo alquanto sconcertanti le ultime dichiarazioni del Gruppo Consigliare d’Opposizione di Notaresco, “Bene Comune”, riportate dal Consigliere Ezio Di Colli, in quanto si fa riferimento ad un’ipotetica spaccatura tra la maggioranza, avallata solo dal fatto che si è riscontrata un’assenza, secondo loro di protesta, al Consiglio Comunale.

Vorrei ricordare alla minoranza che il sottoscritto, proprio in quelle ore, era impegnato, insieme a colleghi e collaboratori, nei lavori successivi all’approvazione della legge di bilancio, presso il Consiglio Regionale d’Abruzzo a L’Aquila dove, con orgoglio sono riuscito a far approvare tre emendamenti che porteranno al Comune di Notaresco un cospicuo contributo e vorrei ricordare inoltre che, la seduta di Consiglio Comunale alla quale non potevo essere presente, era solo in prima convocazione.

Ero ben consapevole dell’accavallamento potenziale tra i due bilanci, proprio per questo ci sarebbe stata la seconda convocazione il giorno successivo.

Il lavoro svolto dalle opposizioni, in questi due anni e mezzo di mandato, lascia sgomento e incredulità, soprattutto quando si leggono certe dichiarazioni; in tutto questo tempo, il gruppo Bene Comune, che di lodevole ha solo il nome, non è riuscito a produrre un solo emendamento che provasse a migliorare la vita dei notareschini, tant’è che vanno fieri di aver approvato una legge di bilancio ben formulata e scritta da noi, dove, con sensibilità e spirito di sacrificio, siamo riusciti a dare una risposta concreta ai cittadini più in difficoltà in questo momento così difficile.

Voglio, ancora una volta, sottolineare l’ottimo lavoro svolto in sede di Bilancio e su tutto il territorio comunale, dove, è impossibile non notare gli innumerevoli miglioramenti e le ingenti somme spese per rendere Notaresco un paese migliore.

Per quanto riguarda la Giunta Comunale, si tratta di una decisione che spetta al Sindaco e soltanto a lui che, quanto prima, dovrà ricomporre con tutti a quattro gli assessori.

L’impegno profuso, i sacrifici, l’amore per il nostro paese non sono mai stati in discussione e la nostra presenza assidua sul territorio e presso gli uffici comunali, lo dimostra ogni giorno, uffici che invece sembrano essere un qualcosa di impalpabile e aleatorio per i Consiglieri di questa minoranza che, non una sola volta, abbiamo visto frequentarli per produrre qualcosa di buono.

L’unica eccezione è stata il compianto collega Tonino Di Giulio che, seppur con idee diverse dalle mie, dalle nostre, ha sempre provato a lavorare per il bene di questo paese entrando nei meccanismi amministrativi; a tutta la Sua Famiglia va il mio più caloroso saluto per la grave perdita subita.

Antonio Di Gianvittorio

consigliere regionale Lega