CORONAVIRUS / 400 NUOVI CONTAGI IN ABRUZZO E 5 MORTI

Coronavirus, sabato 9 gennaio. Oggi in Abruzzo 400 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 99 anni - 62 Aq, 143 Ch, 75 Pe, 104 Te, 16 fuori regione o con residenza in accertamento) su 4599 tamponi, 5 deceduti (il totale resta a 1274 in quanto sono stati cancellati 5 casi risultati duplicati), 24901 guariti (+229), 11263 attualmente positivi (+171), 463 ricoverati in area medica (-17), 40 ricoverati in terapia intensiva (+4), 10760 in isolamento domiciliare (+184). (f.f.)