CORONAVIRUS / 315 CONTAGI E 5 MORTI IN ABRUZZO

Coronavirus, domenica 10 gennaio. Oggi in Abruzzo 315 nuovi positivi (di età compresa tra 1 mese e 104 anni - 67 Aq, 127 Ch, 79 Pe, 42 Te) su 3682 tamponi, 3 deceduti, 24935 guariti (+34), 11541 attualmente positivi (+278), 465 ricoverati in area medica (+2), 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 11035 in isolamento domiciliare (+275). (f.f.)