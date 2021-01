IL MORETTI SCEGLIE SANYBEE PER LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI

“Tecnologie differenti e all’avanguardia per i purificatori e i sanificatori potrebbero diventare indispensabili per diminuire il rischio della diffusione di virus e batteri sia in casa che in ospedali, scuole, uffici, hotel e locali pubblici. Persino su autobus, treni e aerei.

“Saranno, con ogni probabilità, fra le tecnologie più utili per la ripartenza e per un ritorno progressivo alla normalità post pandemia. I purificatori e i sanificatori d’ambiente potrebbero diventare indispensabili per diminuire il rischio della diffusione di virus e batteri.

Non parliamo di una semplice climatizzazione o di una ventilazione meccanica controllata o naturale, che restano la base di partenza – con risultati riconosciuti con chiara evidenza scientifica – per l’abbattimento della CO2. Ci riferiamo a un comparto di mercato specifico che, attraverso tecnologie che vanno dalla fotocatalisi, alla ionizzazione, dalla ozonizzazione al filtraggio, combattono non solo virus e batteri, ma anche polveri, acari e pollini stagionali. Composti organici volatili e polveri sottili. Fino agli agenti patogeni come virus, funghi e batteri, compreso con ogni probabilità, ma senza ancora una riprova confermata da ricerche il Sars-Cov-2.” [Sole 24 Ore - Real estate] https://www.ilsole24ore.com/art/ioni-luce-uv-plasma-freddo-tutti-sistemi-sanificare-ambienti-AD0OZ0L?refresh_ce=1

Proprio in questa ottica l’Istituto “V. Moretti”, per garantire la massima sicurezza e igiene dei propri locali, si è dotato di 3 sanificatori con metodo Sanybee.

In cosa consiste il metodo Sanybee: generatori made in Italy con l’unico metodo testato ANTI-COVID dall'Ente Pubblico di Ricerca Nazionale, ovvero un dispositivo che sfruttando l'unione di 4 elementi garantisce la perfetta sanificazioni degli ambienti. Un processo completo, profondo, protetto e sicuro sfruttando l'unione di tre elementi naturali selezionati che renderanno il risultato del trattamento doppiamente efficace. Anche grande attenzione all’ambiente visto che il sistema non rilascia alcun residuo tossico nell’aria né si avvale di detergenti chimici.

Quindi un rientro in massima sicurezza per i nostri ed i futuri “Morettiani”

Ringraziamo inoltre il titolare dell’azienda il sig. Ottino Pacifici che ci ha voluto fornire uno dei sanificatori in comodato d’uso gratuito.

Istituto Moretti “orientati verso il futuro”