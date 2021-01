PRESTIGIOSA NOMINA IN FORZA ITALIA PER FRANCESCA PERSIA

L’imprenditrice Francesca Persia, militante da giovanissima in Forza Italia, è stata nominata dal senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale forzista, Responsabile regionale del Dipartimento Attività produttive e tutela delle imprese. L’imprenditrice Francesca Persia, militante da giovanissima in Forza Italia, è stata nominata dal senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale forzista, Responsabile regionale del Dipartimento Attività produttive e tutela delle imprese.

“Ringrazio il Senatore Pagano e tutta la squadra di Forza Italia Abruzzo per avermi scelta”. Commenta la Persia, esprimendo soddisfazione.

È una nuova sfida che affronto con entusiasmo: il mio impegno sarà per tutte le aziende che in questi mesi sono state messe in ginocchio dal lockdown e che ora dobbiamo aiutare a ripartire.

Come ha detto il nostro Presidente, Silvio Berlusconi, Il Recovery Plan è un’occasione irripetibile e l’Abruzzo deve saper giocare questa partita, sia per realizzare progetti innovativi sia per realizzare finalmente quelle opere che il nostro territorio attende da troppo tempo e che darebbero un nuovo slancio all’economia abruzzese e al rilancio delle imprese del territorio”.

La nuova responsabile del Dipartimento, Francesca Persia, conclude con un messaggio diretto agli imprenditori abruzzesi: “Non perdiamoci d’animo: supereremo questa crisi, trovando la forza in noi stessi, e senza farci superare da nessuno”.