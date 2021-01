NUOVE SINTESI SOSTIENE “IO APRO”



"L’Associazione culturale Nuove Sintesi ringrazia e invita i suoi militanti a dar forza e adesione alla campagna “IO-APRO”, una “protesta” movimentista al di fuori da ogni speculazione politica, ma fortemente identitaria a difesa delle categorie che da un anno soffrono economicamente e socialmente dell’incapacità governativa nel dare risposte chiare e aiuti reali a ristoranti, bar e decine di categorie che sono in crisi. Auspichiamo, quindi, che i teramani-abruzzesi scelgano di sostenere quest’atto di libertà lavorativa recandosi a cenare o prendersi una birra nei locali che decideranno di non chiudere alle 18.00 non sottostando così alle norme repressive di DPCM, che stanno distruggendo un intero reparto di qualificazione comunitaria tipicamente italiana come l’identità alimentare che è anche cultura e ricchezza!"

nuove sintesi