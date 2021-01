TORANO, COMUNE PREMIATO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Torano Nuovo ammesso nella graduatoria regionale dei beneficiari per la concessione di contributi ai Comuni per la pianificazione urbanistica

Un’altra soddisfazione che paga del lavoro svolto e dell’attenzione prestata dall’Amministrazione Comunale nei confronti dei bandi e delle occasioni finalizzate ad attrarre fondi esterni a beneficio dell’Ente comunale.

In particolare, il Comune di Torano Nuovo ha partecipato al bando regionale per la concessione di contributi ai Comuni per la pianificazione urbanistica (DGR 669 DEL 02/11/2020 - BURA SPECIALE 175 DEL 06/11/2020) ed è risultato ammesso nella graduatoria finale dei beneficiari, con un contributo richiesto pari ad Euro 15.000 da destinare alla revisione dello strumento urbanistico (variante generale al PRG o PRE).

A rigore, in un primo momento (ad esito della pubblicazione della graduatoria), il nostro progetto non compariva né tra gli ammessi né tra gli esclusi, sicché è stata necessaria una verifica con il competente ufficio regionale seguita con particolare premura dal Consigliere regionale Dino Pepe. Il mero errore materiale di protocollo dell’Ente regionale è stato accertato e, correttamente, il Comune di Torano Nuovo è stato inserito nella graduatoria dei beneficiari.

La partecipazione al bando ha implicato la produzione di una serie di documenti, ivi inclusa la relativa delibera della Giunta Comunale. L’Amministrazione, in sinergia con gli uffici dell’Ente, è costantemente al lavoro, ritenendo prioritario – anche in periodi di maggiore difficoltà come quello emergenziale che stiamo vivendo – percorrere le occasioni capaci di portare benefici allo sviluppo del nostro territorio.