IL ROTARY DONA 20 SATURIMETRI ALLA CASA DI RIPOSO

Prevenire è meglio che curare. Specie quando la prevenzione è rivolta alle fasce più deboli, come gli ospiti della Casa di Riposo G. De Benedictis di Teramo, all’interno della quale si trovano ben 180 degenti della terza età . Per costoro il Rotary Club Teramo Est, la cui delegazione era guidata dal Presidente Gianfranco Cocciolito, accompagnato dal comunicatore del sodalizio rotariano Marino Spada, ha donato, nei giorni scorsi, alla presenza della dottoressa Sandra Di Domenico, direttore generale facente funzioni della Asp 1 di Teramo, e dei membri del Consiglio di Amministrazione Roberto Canzio e Alberto Covelli, venti saturimetri in grado di misurare e monitorare il grado di saturazione di ossigeno. L’importante strumento rappresenta un valido aiuto per valutare la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico e, contemporaneamente, offre la possibilità anche di misurare la frequenza cardiaca del paziente. Parole di ringraziamento sono state espresse dai membri del consiglio di amministrazione dell’azienda per la persona all’indirizzo del Rotary, il quale- come ha precisato Sandra Di Domenico- non è nuova a gesti di solidarietà e vicinanza nei confronti delle persone anziane o con fragilità.