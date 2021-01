LA CANTAUTRICE TERAMANA ANGELICA VOLPI VINCE FESTIVAL IN BIELORUSSIA CON 628 PARTECIPANTI DA 26 NAZIONI / VIDEO



Con i suoi seicentoventotto concorrenti, provenienti da 26 diverse nazioni, il festival ART PARADorganizzato in Bielorussia è una delle più grandi manifestazioni artistiche al Mondo. Per questo, non può che riempirci di orgoglio la notizia che la vittoria, nella categoria “Canto” è andata alla splendida voce della cantautrice teramana Angelica Volpi, che ha letteralmente stregato la giuria internazionale con la sua interpretazione di “Mi manchi”, indimenticabile canzone di Fausto Leali, tanto da strappare il secondo posto nella categoria generale, stravincendo quella riservata alle interpretazioni canore.



Angelica Volpi, ovviamente, ha partecipato come tutti i concorrenti, in maniera virtuale, da remoto, ed è stato particolarmente simpatico, nel l’annuncio del presentatore, sentire, tra le tante - per noi incomprensibili - declinazioni russe spuntare quel “Terama” che annunciava la canzone della nostra Angelica. Ed è stata la stessa artista, poi, ad ufficializzare la vittoria con un post su Facebook con il quale ha voluto anche ringraziare la sua casa discografica “I bielorussi hanno riservato anche un meritatissimo certificato di congratulazioni alla mia super etichetta discografica Rossodisera Records nella persona dell avv. Leopoldo Lombardi”

GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PARTECIPAZIONE DI ANGELICA AL CONCORSO ART PARAD