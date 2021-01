TORNANO I CARABINIERI AL RISTORANTE LA CONTEA RIMASTO APERTO PER PROTESTA

Tornano i carabinieri al ristorante La Contea in via Veneto per un nuovo verbale dopo che i titolari hanno deciso di rimanere aperti aderendo all'iniziativa nazionale #ioapro per protestare contro le chiusure imposte dal Dpcm del Governo. Dunque nuove sanzioni ed altri problemi per i titolari del locale