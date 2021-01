NAS, ISPEZIONATI PASTICCERIE E BAZAR ETNICI, MULTE E SEQUESTRI

Un laboratorio di pasticceria artigianale ed un bazar etnico sono finiti nella rete dei controlli che i Carabinieri del NAS di Pescara stanno eseguendo in diverse realtà commerciali della regione.

In provincia di Pescara i NAS hanno ispezionato un’impresa alimentare del settore dolciario, all’interno della quale hanno annotato e documentato numerose inadeguatezze gestionali, in tema di autocontrollo aziendale ed igienico sanitarie che sono state segnalate all’Autorità Competente. Nelle more delle verifiche hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 40 kg di basi alimentari, pronte per la trasformazione, con la data di preferibile consumo decorsa di validità.

In provincia di Teramo, Val Vibrata, i militari del NAS pescarese hanno ispezionato un bazar etnico all’interno del quale, tra gli altri, vi erano prodotti alimentari di origine vegetale ed animale detenuti in assenza di informazioni idonee alla loro rintracciabilità. Oltre un quintale di alimenti vari, tra cui 240 uova, carne, conserve e preparati vari sono stati vincolati e avviati alla distruzione. Le inadeguatezze igienico sanitarie sono state portate all’attenzione dell’Autorità Competente.