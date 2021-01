AAA CERCASI LA TEAM... IL PALAZZETTO DELLO "SPORC" E' UNA DISCARICA

Buongiorno Certastampa, ditemi voi se questa è una situazione sopportabile a Teramo dove si fanno bravi con qualche rappezza e le luminarie e poi ecco che cosa abbiamo ....un posto dimenticato da DIO. LA Team passa ogni tanto a svuotare solo i cestini e non vede il resto, come se avessero l'ordine di non toccare altro che quello....basta.... questo è il Palazzetto dello Sporc

Segnalazione di un lettore