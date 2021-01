CHIUSO PER 5 GIORNI IL BAR DUOMO: INFRAZIONI NORME COVID

Durante uno dei tanti controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19, nel tardo pomeriggio di oggi la polizia locale ha chiuso il Bar Duomo di piazza Orsini. La stessa attività era stata sanzionata alcuni giorni fa, quindi al rilievo del comportamento recidivo è scattata la chiusura per cinque giorni. Un'eventuale e paventata apertura dell’attività nella giornata di domani comporterebbe la segnalazione dell’atto alla Procura della Repubblica di Teramo.

Nello stesso pomeriggio sono stati elevati otto verbali nel solo Largo Melatino per infrazioni al codice della strada.