TERCOOP, LUNEDI' SIT IN DI PROTESTA CONTRO IL COMUNE DI TERAMO

Lunedì 25/01/2021 una delegazione di 5 soci lavoratori della Cooperativa sociale Tercoop, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, terranno un sit-in di due ore, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, nei pressi della sede comunale di via Carducci, per manifestare contro la continua riduzione di stalli a pagamento che rende proibitivo, ormai da dieci anni, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali da parte della cooperativa sociale.

Solo negli ultimi quattro mesi le perdite di ricavi per gli ulteriori stalli sottratti temporaneamente per lavori, ammontano a circa 15.000 euro.