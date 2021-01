MUORE DAVANTI AGLI OCCHI DEL MARITO INVALIDO CHE NON RIESCE A SOCCORRERLA

È morta, probabilmente per infarto, questa stamattina, mentre il marito, che ha problemi di deambulazione non è riuscito ad alzarsi dal letto e non ha potuto soccorrerla. È stata trovata senza vita all'arrivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Il fatto si è verificato nella zona vecchia di Montorio al Vomano in via Del Colle. A perdere la vita è stata L.D.S. di 68 anni mentre il marito è sttato accompagnato in ospedale, per il sostegno del caso. A dare l'allarme i figli che non riuscivano ad avere risposte dai genitori al telefono ed hanno chiamato i soccorsi.