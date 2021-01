INFRAZIONE NORME COVID, CHIUSO IL BAR ATTO

Chiuso il Bar Atto in Sant’Atto di Teramo.

Nell'ambito del vasto controllo del territorio finalizzato al rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella mattinata odierna, la polizia locale di Teramo ha effettuato una ispezione all'interno del Circolo Privato Bar Atto in località S.Atto. All'interno del locale è stata accertata la presenza di sei avventori intenti a consumare bevande e pertanto è stata contestata violazione del DPCM 14/01/2021 sia al presidente del circolo, quale addetto alla somministrazione, che ai presenti. A seguito dell'ispezione è stata inoltre accertata la mancanza dei requisiti necessari all'attività di circolo stabiliti dal DPR 4 aprile n.235, oltre alla mancanza dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. CE 852/04. Contestata anche l'occupazione di suolo pubblico abusiva con strutture per la somministrazione, condotta non consentita per i circoli privati. È stata pertanto intimata la chiusura dell'attività così come stabilito da normativa emergenziale e fino all'adeguamento della stessa ai dettami normativi di cui al DPR. N.235. Della fattispecie sarà redatto rapporto all'autorità competente per i relativi provvedimenti interdittivi.