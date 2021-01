CINQUE BAMBINI RESTANO PRIGIONIERI DELLA VILLA CHIUSA, GENITORI INFURIATI

Villa chiusa e ...bambini prigionieri. Brutta disavventura quella che ha avuto per protagonisti cinque bambini della Michelessi che, all'uscita dalla scuola, hanno deciso di attraversare la Villa Comunale, come fanno tutti i giorni, per raggiungetevi genitori in piazza Garibaldi. Solo che la Villa era chiusa...quasi tutta, per evitare i rischi del vento forte, l'unico ingresso aperto era quello sulla scuola, che però è stato chiuso dal custode subito dopo. Risultato? Bambini imprigionati, telefonate dei genitori in Questura e alla Polizia Municipale, fino alla "liberazione".