RIMOSSO IL CARTELLO DEL NIGHT, ERA ABUSIVO DA ANNI, ADESSO PARTE IL CENSIMENTO DI TUTTI I CARTELLI "PRIVATI", FORSE EVASI MIGLIAIA DI EURO

Dopo il nostro articolo di ieri (leggilo QUI) nel quale segnalavamo la presenza del cartello che, all’incrocio tra lo “stradone” e la strada che sale a Colleparco, indicava la presenza di un nightclub, il Comune ne ha immediatamente disposta la rimozione. Su indicazione dell’assessore Maurizio Verna, gli operai del Comune stamane ad inizio turno hanno smontato quel “segnale”, sul quale adesso si aprono una serie di verifiche. Quel cartello, infatti, sembra che fosse lì da almeno dieci anni, ed è rimasto esposto alla vista dei passanti anche dopo la chiusura del locale. La cosa, che di suo sembrerebbe marginale, in realtà segna i termini di una mancanza di controllo che potrebbe essere estremamente dannosa per le casse del Comune. Se nessuno controlla i cartelli e nessuno verifica se esista il regolare pagamento delle tasse di affissione, è possibile che molti se ne approfittino ed espongano cartelli abusivi. A questo proposito, lo stesso assessore Verna ha in animo di avviare un’azione di verifica di tutti i cartelli “privati” per controllare se siano regolari o se si tratti invece di iniziative irregolari, che evadono le imposte comunali. Da un primo controllo, sarebbero numerosi i casi simili a quello del night, che tra l’altro aveva anche una colorazione irregolare, visto che il codice della strada assegna il fondo bianco con scritte nere “per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano”. Esiste la concreta possibilità che, negli anni, a causa dei mancati controlli, siano stati evasi migliaia di euro.