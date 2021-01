ITALIANI E DISPOSITIVI MOBILE: UN TREND INARRESTABILE

Social, app, musica e giochi: in Italia è in crescita costante l'utilizzo dei device mobile

Il sedicesimo rapporto Censis illustra che ben il 75,7% degli italiani utilizza lo smartphone, il fedele dispositivo tascabile che, insieme agli altri device mobile, è diventato uno strumento indispensabile e compagno di quasi ogni momento della giornata.

Le persone sono ormai abituate alla possibilità di connettersi alla rete ovunque si trovino, senza limitazioni di luogo, e non potrebbero certo pensare di rinunciare a smartphone e tablet sempre a portata di mano.

Le connessioni dal pc fisso perdono terreno rispetto a quelle da mobile e i televisori hanno smarrito il fascino di un tempo rispetto all'immancabile smartphone e affini: gli utenti, al giorno d'oggi, fruiscono di contenuti multimediali, video musicali, film e servizi digitali on demand nel mare magnum del World Wide Web mobile.

Viene da chiedersi, allora, quali siano le attività che gli utenti svolgono maggiormente grazie a questi dispositivi.

Al primo posto troviamo i social, con Facebook, Instagram e Whatsapp in pole position. Grazie alla funzione di messaggistica instantanea, i social sono potenti aggregatori di persone e mettono in contatto tutte le generazioni, non soltanto i più giovani.

Se molti utenti leggono notizie e si informano online, il vero fiore all'occhiello dei device mobili sono le applicazioni.

App di ogni tipologia sono a disposizione con un click: per mantenersi in forma, fare esercizio fisico, localizzare ristoranti e negozi nelle vicinanze, imparare lingue straniere, giocare, gestire gli appuntamenti e le scadenze... Insomma, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta.

Di grande utilità sono poi le applicazioni che vengono incontro alle esigenze delle persone con disabilità: pensiamo, ad esempio, a un'app che, previa presentazione del certificato d'invalidità, dà accesso ai non vedenti a una serie di quotidiani.

Anche chi ama il settore del gaming, può oggi contare su un'esperienza ottimale su smartphone e tablet. Infatti, considerata la predilezione degli italiani per la navigazione su questi device, sono oggi molti i portali di casinó per giocare da mobile ottimizzati, intuitivi e veloci.

Numerosi gestori hanno investito sulla tecnologia per consentire agli utenti di giocare e intrattenersi dal proprio smartphone in qualsiasi momento della giornata e ovunque si trovino.

Il trend è chiaro ed è inarrestabile. Tutto ciò che prima si trovava soltanto su grande schermo, pc o tv sarà ora sempre più ottimizzato per una navigazione ed esperienza perfetta anche su mobile.