CANZANO SALUTA DON GIOVANNI, IL NUOVO PARROCO

Domenica 24 gennaio scorso presso il santuario della madonna dell’alno di canzano si e’ celebrato l’insediamento ufficiale di padre Giovanni Manelli scelto dal vescovo della diocesi teramo/atri Lorenzo Leuzzi e accompagnato da don delfino reggimenti e don settimio manelli.

Prima dell’inizio della celebrazione il sindaco di canzano, Maria Marsili,ha valuto salutare il nuovo parroco ringraziando i suoi predecessori che avevano abitato il santuario in precedenza e offrendo a pieno tutta la sua collaborazione e disponibilita’ .

Toccanti sono state le parole della lettera dedicata a padre giovanni in rappresentanza di tutta la comunita’ e le numerose associazioni esistenti sul territorio,….”Una comunita’ tutta da scoprire, fatta di persone che hanno bisogno di una scintilla che risvegli una fede che sembra assopita perche’ messa alla prova da questo periodo difficile.”

Di padre giovanni viene sottolineato il suo arrivo in modo discreto…” in punta di piedi”, proprio in un momento critico per il mondo intero che non ha permesso neanche di poterlo accogliere come si sarebbe voluto fare.