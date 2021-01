LA FONDAZIONE LANCIA "RICOMINCIO DA (TE)", CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Per l'anno 2021 la Fondazione Tercas ha ricompreso tra gli obiettivi di carattere generale con riferimento a tutti i settori di intervento la promozione della cultura della parità di genere, anche con l'obiettivo di contrastare e prevenire la violenza sulle donne, che nelle discriminazioni e nei pregiudizi trova alimento.

In tale ottica, la Fondazione promuove anche nel mondo della scuola la valorizzazione delle differenze e della parità di genere, nella consapevolezza che l'emergenza sociale della violenza di genere è diventata un'emergenza educativa.

Quale primo strumento finalizzato a tali finalità viene oggi pubblicato il Bando "RICOMINCIO DA (TE)" rivolto a tutti i soggetti con sede nel territorio della Provincia di Teramo ed in possesso dei requisiti di finanziabilità previsti dall'art. 4 del Regolamento dell'attività istituzionale della Fondazione per raccogliere idee progettuali di particolare rilevanza sociale volte a promuovere la cultura della parità di genere e a contrastare la cultura della prevaricazione maschile e la violenza di genere, al fine di "esportare" il contrasto alla violenza fondata sulla differenza di genere in realtà che normalmente non se ne occupano.

Le idee potranno essere presentate esclusivamente On Line, entro le ore 12 del 26 febbraio 2021, attraverso la procedura descritta nella sezione Contrubuti - Bandi del menù orizzontale della Home Page del Sito Internet della Fondazione.