A PINETO CRESCE IL PATRIMONIO VERDE, PIANTATE 25 TAMERICI

Sono stati piantumate 25 tamerici, albero ornamentale arbustivo in grado di rappresentare una barriera al vento e alla salsedine a tutela della salute delle piante retrostanti, nella Pineta Catucci di Pineto. I referenti della società incaricata dal Comune di Pineto di curare il patrimonio arboreo della città, sono stati presenti al momento della piantumazione per fornire delle utili indicazioni agli operatori comunali su come mettere a dimora le piante e su come potarle al meglio per non comprometterne la stabilità.



“Dopo le piantumazioni su Via D’Annunzio – commenta l’Assessora all’Ambiente del Comune di Pineto, Marta Illuminati - proseguiamo con il progetto di ripiantumazione dato che in consiglio comunale abbiamo portato la mozione sui cambiamenti climatici, il piano del verde e il regolamento sul plastic free, tutte azioni a livello ambientale che hanno lo stesso indirizzo: far fronte ai cambiamenti climatici. Inoltre per una città come Pineto, che deve il suo stesso nome al patrimonio arboreo, non si può non prestare attenzione alla cura del verde, per questo investiamo nella ripiantumazione e nella salvaguardia del patrimonio esistente. Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, gli esperti e gli operai del Comune per il prezioso lavoro svolto