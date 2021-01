LA REGIONE BONIFICA UN MILIONE ALL’ASP1, SERVIRANNO PER GLI STIPENDI ARRETRATI

Oggi, su impulso dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, gli uffici finanziari della Regione Abruzzo hanno provveduto al bonifico di oltre un milione di euro a favore dell’Asp 1 di Teramo; la somma permetterà di pagare diversi stipendi arretrati. "Sicuramente - ha spiegato l'Assessore - un segnale importante a fronte di una situazione debitoria accumulatasi negli anni di cui attendiamo l’esatto ammontare e un piano industriale di rientro dal parte del Cda". "Per ognuna delle 6 Asp che ha partecipato all'Avviso pubblico di 3 milioni di euro - spiega Quaresimale - i contributi sono stati quantificati in proporzione al numero dei posti letto certificato. Ma quello che mi preme sottolineare in questa sede - conclude l'assessore alle Politiche sociali - che l'erogazione di questo contributo straordinario non vuole essere l'unico aiuto concreto alle Asp regionali che vivono un momento difficile a causa anche della situazione debitoria accumulata negli anni. Anzi, è mia intenzione avviare un confronto con i vertici delle aziende alla persona per verificare l'attuazione di piani industriali di sviluppo e rilancio e studiare azioni di risanamento del debito".