COMUNE, NUOVO BANDO PER GLI AIUTI AL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI

Il Comune di Teramo, e segnatamente l’assessorato alle Politiche Abitative di cui è titolare Martina Maranella, ha emanato un Avviso Pubblico per la domanda di inserimento nella graduatoria di concessione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di abitazioni in locazione per l’annualità 2020.

L’attività dell’amministrazione interessa i nuclei familiari in difficoltà economica, causata sia dalla persistente situazione socio-sanitaria (COVID 19) che dall'elevata incidenza dei canoni di locazione.

Essa fa riferimento al Fondo Nazionale per la concessione dei contributi in questione e alle conseguente assegnazione alla Regione Abruzzo di un plafond all’interno del quale verranno assegnati i singoli contributi, come da graduatoria.

L’apposito bando, con tutti i dettagli concernenti in particolare i requisiti per poter beneficiare dei contributi, è pubblicato sul sito dell’ente, nella sezione “Comunicazioni dai Settori”.

Le domande, redatte sul modulo predisposto dall'Ufficio Comunale competente e scaricabile dal sito, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei requisiti sopra indicati e dovranno essere acquisite al Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 5 marzo 2021.

Il contributo annuale è erogato agli aventi titolo, inseriti appunto in graduatoria, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo, mediante accredito su apposito conto corrente segnalato dagli interessati nella domanda.