SCUOLA / IL M5S PUNTA SUL PROGETTO ECOSCUOLA A TERAMO

Facciamo EcoScuola" è una delle numerose iniziative promosse dal M5S a favore del rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico. Il progetto è stato finanziato con 3 milioni di euro provenienti dalle restituzioni, di parte dei loro compensi, dei portavoce del Movimento di Camera e Senato.



In particolare, con “Facciamo EcoScuola” si è voluto investire su un tema piuttosto sentito dalle giovani generazioni, quello della sostenibilità ambientale e delle strategie da porre in essere per la salvaguardia del Pianeta. Al finanziamento potevano accedere tutte le scuole d'Italia, con l’invio di un progetto orientato a raggiungere uno dei seguenti obiettivi: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità sostenibile, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi.



Tantissime le istituzioni scolastiche che hanno partecipato.

Grazie all’interessamento di alcuni attivisti locali, anche la nostra città ha risposto con diversi progetti. L'Istituto Comprensivo Teramo 5 “Zippilli-Lucidi” è risultato tra i vincitori, aggiudicandosi 20.000 € per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l’edificio scolastico Noè Lucidi.



A finanziamento avventuto, tuttavia, sono sorte una serie di problematiche di natura burocratico-amministrativo, a causa di un errore dell’istituto bancario. Tale criticità è stata risolta grazie e soprattutto alla costante interlocuzione tra la consigliera comunale Pina Ciammariconi e la Deputata Daniela Torto che, attraverso un lavoro certosino, sono riuscite a restituire la somma al giusto destinatario.



L’edificio però è vincolato dalla Soprintendenza, in quanto di particolare interesse storico-architettonico. Ad inizio dicembre i progettisti hanno chiesto all’Ente l’autorizzazione per la posa in opera dei pannelli, senza ottenere ad oggi alcun riscontro. Considerata la necessità di concluredere l’intero iter progettuale in tempi brevi, la parlamentare Valentina Corneli, si è adoperata prontamente sollecitando la Soprintendenza affinché il nulla osta venga rilasciato in tempi brevi.



Una vera azione sinergica tra i diversi livelli della governance quindi , ma anche tra comunità ed istituzioni. Considerata l’importanza strategica dell’intervento per la comunità scolastica del nostro comune, e certi della collaborazione degli enti coinvolti, ne auspichiamo un felice esito.