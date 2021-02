CROCE ROSSA TERAMO: DISPONIBILI 5 POSTI PER IL SERVIZIO CIVILE, ECCO COME FARE

Con l’obiettivo di incrementare la presenza sul territorio e le attività a supporto della collettività, la Croce Rossa Italiana – da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze – ha voluto investire nell’organizzazione di un Servizio Civile strutturato e in grado di garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di Servizio.

Considerata sia la valenza educativa/formativa del Servizio Civile che l’opportunità di crescita personale e professionale dei giovani avviati, sono stati attivati 2 progetti del Servizio Civile presso il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana, Via De Vincentiis 1 a Teramo, per un totale di 5 posti disponibili.

Il Servizio Civile è rivolto ai giovani tra i 18 e 28 anni, ha una durata di 12 mesi e prevede un rimborso spese.

I progetti attivati sono: “Aiutiamoli a sorridere” e “Giovani prevenzione e sicurezza: una sfida per il futuro”.

A tali progetti si dovrà fare riferimento nella compilazione della domanda di partecipazione, da presentare entro il 15 Febbraio 2021 esclusivamente registrandosi tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://d>omandaonline.serviziocivile.it

Per maggiori informazioni e supporto, gli interessati possono contattarci via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonicamente al 348.0743347.