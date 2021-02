POSITIVI IL PORTAVOCE CAPOLLA E L'AUTISTA, IL GOVERNATORE MARSILIO E' IN ISOLAMENTO, ANNULLATI TUTTI GLI IMPEGNI

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è in isolamento precauzionale a seguito della positività acclarata di due componenti del suo staff: si tratta del portavoce Fabio Capolla e dell'autista. Per questa ragione il governatore ha annullato gli appuntamenti in programma il pomeriggio gli ospedali di Chieti, Ortona e Gissi. Il governatore è in isolamento domiciliare.